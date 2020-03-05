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Гончарук получил индульгенцию от Зеленского, Аваков помог Ермаку уволить Рябошапку. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 5 марта.

Рада уволила Гончарука вечером 4 марта
Рада уволила Гончарука вечером 4 марта
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Зеленский пообещал не трогать Гончарука

По данным источника Telegram-канала "Резидент" в Офисе президента, глава государства Владимир Зеленский дал гарантию экс-премьеру Алексею Гончарука, что членов его правительства "не будут трогать силовики".

"Все министры получили индульгенцию от преследования", – утверждает анонимный паблик.

Аваков помог уволить Рябошапку

"Резидент" также пишет, что министр внутренних дел Арсен Аваков помог главе Офиса президента Андрею Ермаку обеспечить успешное голосование за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

В чем именно заключалась помощь Авакова, Telegram-канал не уточняет.

Министру пришлось объясняться за "кумира быдла"

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов, назначенный на должность 4 марта, сегодня объяснялся перед фракцией "Слуги народа", почему публиковал в соцсетях критические посты в адрес Владимира Зеленского, сообщил нардеп от правящей партии Александр Качура.

Немчинов, по его словам, сказал, что сожалеет. "Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично, кардинально изменил мнение", – процитировал министра нардеп.

В свою очередь "Легитимный" утверждает, что Немчинов – "протеже нового премьер-министра Дениса Шмыгаля". По информации паблика, Зеленский знал о скандальных постах в Facebook Немчинова, но согласился с его кандидатурой.

"Зеленский сказал, что ему [безразличны] политические взгляды Немчинова, главное – чтобы он был профессионалом и командным игроком, а не политиканом. За Немчинова поручился Шмыгаль", – говорится в сообщении.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Александр Качура, Олег Немчинов
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