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Гончарук: Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки любого правительства

Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Раде завил, что его правительство смогло обеспечить макроэкономическую стабильность в стране, рекордно низкую инфляцию и качественное размещение еврооблигаций.

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Гончарук: "Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, независимо от своего статуса"
Гончарук: "Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, независимо от своего статуса"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки результатов работы правительства. Об этом он заявил во время выступления на внеплановом заседании Рады 4 марта. Видео опубликовано на YouTube-канале Рады.

"Наше правительство изменило менеджмент в десятках компаний. В [Одесском] припортовом заводе, в "Артемсоли", в "Энергоатоме". Мы боролись с коррупцией на всех участках, вверенных нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли много теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылилось тонны грязи в СМИ", – отметил он.

Гончарук добавил, что настроен оптимистично касательно будущего Украины.

"У нас очень хороший президент, он очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я ни разу не получал никакой незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру, поэтому я не имею никаких сомнений, что курс сохранится. Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки любого правительства, но я уверен, что украинцы уже чувствуют нашу с вами работу в своих платежкам, мы сделали достаточно много", – рассказал премьер.

Он отметил, что его правительство смогло обеспечить макроэкономическую стабильность, рекордно низкую инфляцию, качественное размещение еврооблигаций.

"Мы выставили на приватизацию рекордное количество объектов, провели успешные концессионные конкурсы. Но я понимаю, что этого может быть недостаточно. Я призываю не сбавлять темп, не менять направление. Все, что мы начали вместе, должно быть завершено: реформа рынка земли, свободный оборот капитала, либерализация трудовых отношений. Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, независимо от своего статуса", – подытожил он.

4 марта Верховная рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа.

Проект постановления об отставке Гончарука был зарегистрирован в Раде несколькими часами ранее.

Гончарук написал заявление об отставке с должности премьер-министра 3 марта. Вероятным кандидатом на эту должность является вице-премьер-министр Украины – министр по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль.

На должность премьер-министра Гончарук был назначен 29 августа 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Алексей Гончарук
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