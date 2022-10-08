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Гозман: Я имею честь и удовольствие быть личным врагом Путина. Он меня хорошо знает

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Гозман рассказал о задержке авиарейса, когда улетал из России
Гозман рассказал о задержке авиарейса, когда улетал из России
Фото: Фонд Егора Гайдара / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что он – личный враг президента России Владимира Путина.

Речь об этом зашла при обсуждении двух арестов Гозмана в августе и сентябре перед тем, как он покинул Россию. По словам политика, ему "очень много народа пытались помочь разными способами".

"Что сработало, я не знаю, и я даже подозреваю, что ничего не сработало, а сработал бардак российский очередной. Дело в том, что у нас же нет системы права, у нас ручное управление, а я имею честь и удовольствие быть личным врагом Владимира Владимировича Путина, который меня хорошо знает и неоднократно разные распоряжения относительно меня давал", – сказал Гозман.

Российский оппозиционер отметил, что ему купили билет на самолет для вылета из России на 3.00 и это ему помогло улететь.

Гозман предполагает, что, когда он ждал самолета, разные российские ведомства разбирались друг с другом, арестовывать ли оппозиционера, и "как-то не смогли", потому что была ночь.

По его словам, когда он ждал вылета, объявляли о задержке его рейса на полтора часа, но "потом через полчаса его восстановили на прежнее время".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Гозман родился в 1950 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1976 году окончил факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат психологических наук.

В 1989 году Гозман принимал участие в создании первой в России Ассоциации психологов-практиков и был ее первым президентом.

После получения образования преподавал в МГУ, затем – в США. Был профессором психологии и русских исследований в Колледже Дикинсона (штат Пенсильвания), позднее  сотрудником Международного научного центра имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

С 1990-х занимается политической деятельностью. Был советником руководителя администрации президента России Анатолия Чубайса и первого заместителя премьер-министра Егора Гайдара.

Гозман в 19992008 годах был сопредседателем общероссийского общественного движения "Союз правых сил", в 2008–2011 годах  сопредседателем партии "Правое дело".

В 2014 году осудил аннексию Крыма и начало российской агрессии на Донбассе. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году выступил против войны.

В мае Гозмана внесли в реестр "иностранных агентов" в РФ. В июле стало известно, что в отношении политика возбуждено уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (у него есть израильский паспорт).

В августе – сентябре Гозмана дважды арестовывали за посты в соцсетях. После выхода из изолятора в конце сентября он покинул Россию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, оппозиция, самолет, Леонид Гозман
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