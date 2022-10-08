Гозман: Я имею честь и удовольствие быть личным врагом Путина. Он меня хорошо знает

Гозман рассказал о задержке авиарейса, когда улетал из России Фото: Фонд Егора Гайдара / Facebook

Речь об этом зашла при обсуждении двух арестов Гозмана в августе и сентябре перед тем, как он покинул Россию. По словам политика, ему "очень много народа пытались помочь разными способами".

"Что сработало, я не знаю, и я даже подозреваю, что ничего не сработало, а сработал бардак российский очередной. Дело в том, что у нас же нет системы права, у нас ручное управление, а я имею честь и удовольствие быть личным врагом Владимира Владимировича Путина, который меня хорошо знает и неоднократно разные распоряжения относительно меня давал", – сказал Гозман.

Российский оппозиционер отметил, что ему купили билет на самолет для вылета из России на 3.00 и это ему помогло улететь.

Гозман предполагает, что, когда он ждал самолета, разные российские ведомства разбирались друг с другом, арестовывать ли оппозиционера, и "как-то не смогли", потому что была ночь.

По его словам, когда он ждал вылета, объявляли о задержке его рейса на полтора часа, но "потом через полчаса его восстановили на прежнее время".

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