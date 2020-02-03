Холодницкий опроверг сообщения о его отставке

Издание "Страна" написало, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал заявление об отставке. Руководитель САП сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил 3 февраля, что не подавал заявление об уходе с должности, сообщает канал "112 Украина".

Информация о его возможной отставке не соответствует действительности, подчеркнул глава САП в комментарии телеканалу.

Он добавил, что продолжает работать в обычном режиме и находится на рабочем месте.

"Українським новинам" Холодницкий сообщил, что уйдет в отставку 30 ноября, когда закончится срок его полномочий как главы САП.

"Страна" написала сегодня, что Холодницкий написал заявление об уходе. Причиной источники издания назвали "затяжной конфликт" с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

В июне 2019 года тогдашний замглавы Администрации Президента, а сейчас генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка говорил, что публичные конфликты между Сытником и Холодницким дискредитируют оба ведомства. САП и НАБУ дали три месяца, чтобы показать результаты своей работы, отмечал он тогда.

В августе Сытник сказал, что в работе между САП и НАБУ наблюдается "позитивная динамика". В сентябре Холодницкий добавил, что у САП и НАБУ "абсолютно рабочие" отношения.