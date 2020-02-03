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Холодницкий опроверг сообщения о его отставке

Издание "Страна" написало, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал заявление об отставке. Руководитель САП сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

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Холодницкий не уходит в отставку
Холодницкий не уходит в отставку
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил 3 февраля, что не подавал заявление об уходе с должности, сообщает канал "112 Украина".

Информация о его возможной отставке не соответствует действительности, подчеркнул глава САП в комментарии телеканалу.

Он добавил, что продолжает работать в обычном режиме и находится на рабочем месте.

"Українським новинам" Холодницкий сообщил, что уйдет в отставку 30 ноября, когда закончится срок его полномочий как главы САП.

"Страна" написала сегодня, что Холодницкий написал заявление об уходе. Причиной источники издания назвали "затяжной конфликт" с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

В июне 2019 года тогдашний замглавы Администрации Президента, а сейчас генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка говорил, что публичные конфликты между Сытником и Холодницким дискредитируют оба ведомстваСАП и НАБУ дали три месяца, чтобы показать результаты своей работы, отмечал он тогда.

В августе Сытник сказал, что в работе между САП и НАБУ наблюдается "позитивная динамика". В сентябре Холодницкий добавил, что у САП и НАБУ "абсолютно рабочие" отношения.

Теги: отставка, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий, САП, Страна
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