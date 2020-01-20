Информация о подрядчике в аэропорту Днепр является фейком – Днепропетровская ОГА

Cистема электронных госзакупок ProZorro выбрала главным претендентом на победу компанию "Прогресстех-Украина", так как она по правилам аукциона предложила самую низкую среди участников цену работ, но эта фирма не признана победителем.

Днепропетровская облгосадминистрация назвала дезинформацией новости в СМИ о том, что будто бы победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области стала компания "Прогресстех-Украина". Об этом говорится в официальном заявлении на сайте администрации.

"В интернете появилась информация, что уже определены проектировщики взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области. Мол, стратегическим для Украины объектом будет заниматься компания ООО "Прогресстех-Украина", – сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как пояснили в ведомстве, это фейк, основанный на незнании автором публикации закона "О публичных закупках": система электронных госзакупок ProZorro выбрала главным претендентом на победу эту фирму, так как она по правилам аукциона предложила самую низкую среди участников цену работ. Но ООО "Прогресстех-Украина" не признано победителем.

В облгосадминистрации заявили, "после аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета, он подробно изучит предложение претендента, его документы", это продлится не менее пяти рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за выявленных в его тендерном предложении недостатков. А на победу в тендере будет претендовать следующая компания – участница аукциона.

"Ни одна компания, которая имеет проблемы с законом или не выполняет условий тендеров, допущена к работам не будет. Поэтому "зрада" отменяется", – разъяснили в госоргане.

В Днепропетровской ОГА уточнили, что "тендер на определение проектировщика взлетно-посадочной полосы проводит госпредприятие "Фининпро". Оно распоряжается средствами, которые Мининфраструктуры направляет на строительство взлетно-посадочной полосы. Днепропетровская ОГА не организовывает и не проводит тендеры, а выступает центром, который координирует действия всех участников проекта".

Обо всех этапах воплощения проекта строительства аэропорта можно оперативно узнавать на сайте ОГА, подчеркнули в пресс-службе.

Аэропорт Днепропетровск был открыт в 1943 году и нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года мэр города Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского.

Ярославский заявлял, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса, если государство профинансирует реконструкцию аэродрома. “Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата”, – обещал он. Бизнесмен прогнозировал, что строительство займет около 2,5 года и обойдется в $70 млн.

12 июля 2019 года во время первого визита в Днепр в статусе главы государства Владимир Зеленский пообещал помочь со строительством аэропорта. "Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", – заявлял он.

Конкурс на разработку проектной документации и ее экспертизу был объявлен 14 ноября, ожидаемая стоимость работ – 26,5 млн грн (с НДС). Но, как отметили в пресс-службе, все четыре поступивших тендерных предложения были подготовлены некачественно и не в полном объеме, что не позволило определить победителя, и конкурс был отменен.

18 декабря был объявлен новый тендер на разработку и экспертизу проектной документации по строительству аэропорта в Днепре.