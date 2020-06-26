Инициатива нарушает конституционное право украинцев – Ляшко о законопроекте про деятельность риелторов

В Верховную Раду внесли законопроект, который в случае принятия обяжет украинцев любые сделки с недвижимостью совершать только при участии риелторов.

Нарушающим конституционные права украинцев на свободное распоряжение собственностью считает законопроект "О риелторской деятельности в Украине" бывший народный депутат Олег Ляшко. Об этом он написал в Facebook 26 июня.

"Зеленые "слуги" зарегистрировали в Раде законопроект, чтобы запретить украинцам продавать или сдавать в аренду свое жилье без риелторов. Эта инициатива "слуг" нарушает конституционное право граждан на свободное распоряжение своей собственностью и приведет к увеличению налогов и коррупции. Надеюсь, что Раде хватит ума не поддерживать эту глупую идею", – считает Ляшко.

Законопроект №3618 "О риелторской деятельности в Украине" был зарегистрирован в Верховной Раде 9 июня. После вступления в силу закона владельцы квартир, земельных участков, домов не смогут заключить соглашение об отчуждении своего имущества или передаче его в аренду без обращения к риелтору.