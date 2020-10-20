Интервью Гордона с Омельченко. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим мэром Киева Александром Омельченко выйдет сегодня в 12.00.

Сегодня на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с бывшим мэром Киева Александром Омельченко.

Как сообщил журналист изданию "ГОРДОН", программу записали 17 октября. Ее трансляция начнется в 12.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Омельченко говорил, почему в 82 года решил опять баллотироваться на должность мэра Киева, о том, ожидал ли, что Леонид Черновецкий выиграет у него выборы, о знакомстве с нынешним столичным градоначальником Виталием Кличко, его успехах и неудачах, о других кандидатах в мэры Киева, в том числе бывшем председателе Главного управления военной разведки Министерства обороны, экс-главе Службы безопасности Украины Игоре Смешко, о бывшем и нынешнем президентах Украины Петре Порошенко и Владимире Зеленском, о застройке Киеве и строительстве метро, а также о пчелах и своей пасеке.

"Я не ожидал, что Черновецкий [в 2006 году] выиграет у меня выборы. Мы же договорились говорить откровенно? Видимо, за 10 лет [на должности главы Киевской городской государственной администрации] я себя переоценил. И не результатами работы, а привычкой, что эта должность сама по себе. У меня на тех выборах штаба не было – была полная уверенность, что выиграю. Мне мои замы говорили: "Александр Александрович, давайте штаб создадим!" А я: "Какой штаб? Зачем?" – вспомнил Омельченко.

Омельченко родился в 1938 году в Винницкой области. Окончил Киевский инженерно-строительный институт (специальность – производство строительных изделий и конструкций) и Киевский институт народного хозяйства (специальность – планирование промышленности).

В 1960–1980-х годах работал в Домостроительном комбинате №1 в Киеве, где прошел путь от мастера до директора завода. Затем работал на руководящих должностях в "Главкиевгорстрое" (сейчас называется "Киевгорстрой") и Госстрое УССР.

В 1994–1996 годах был заместителем глава Киевской городской государственной администрации, а затем в течение 10 лет возглавлял ее. Политик дважды избирался мэром Киева (в 1999-м и 2002 году), потом еще несколько раз баллотировался на эту должность. Омельченко был депутатом Верховной Рады VI созыва, входил во фракцию Блока "Наша Украина – Народная самооборона", но в 2011 году вышел из нее. С 2014 года – депутат Киевсовета.

На выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, Омельченко вновь баллотируется на должность столичного градоначальника.

Омельченко – кандидат технических наук. В 2011 году за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в социально-экономическом и культурном развитии столицы политик был удостоен звания Героя Украины.