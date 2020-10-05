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И.о. председателя правления Объединенной горно-химической компании назвал причиной своей отставки коррупцию в Фонде госимущества

Бывший исполняющий обязанности главы правления Объединенной горно-химической компании Питер Дэвис заявил, что сделал все, чтобы коррупционная схема, выстроенная Фондом госимущества с его подчиненными, прекратила разорять ОГХК, за что поплатился увольнением.

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Питер Дэвис: Мой приказ об отстранении заместителей послужил настоящей причиной моей экстренной отставки
Питер Дэвис: Мой приказ об отстранении заместителей послужил настоящей причиной моей экстренной отставки
Фото: gmk.center

Бывший и.о. председателя правления Объединенной горно-химической компании (ОГХК) Питер Дэвис, которого Фонд госимущества уволил 2 октября, заявил в комментарии "Минпрому", что причина его отставки – коррупция в ФГИ.

"Я сделал все, чтобы коррупционная схема, выстроенная фондом с моими подчиненными, прекратила разорять ОГХК, за что поплатился увольнением", – сказал он.

Дэвис добавил, что сотрудничество с фирмами бизнесмена Виталия Кучука – "Керамплюс", IMMCO и MCD, которое лоббировали в ФГИ заместители председателя правления Татьяна Гогенко и Артур Сомов, привело к финансовым проблемам на предприятии: кассовым разрывам, трудностям с выплатой зарплаты, сложностям с финансированием текущей деятельности комбинатов ОГХК и остановке Вольногорского горно-металлургического комбината. Причина остановки, по его словам, "неприличная" для любого руководителя – нехватке топлива. Компании Кучука, а также Запорожский титано-магниевый комбинат не расплатились с ОГХК по контрактам, сообщил Дэвис. По его информации, с ЗТМК заключить контракт также рекомендовал ФГИ.

И.о. председателя правления уволил своих заместителей.

"Мой приказ об отстранении Гогенко, Сомова и [Юрия] Кияшко послужил настоящей причиной моей экстренной отставки", – считает Дэвис.

2 октября Фонд госимущества сообщил об увольнении Дэвиса с должности и.о. председателя правления ОГХК, на которую он был назначен 22 июля. В ФГИ обвинили его в нарушении трудового контракта.

"Минпром" отмечает, что ФГИ уже увольнял "в экстренном порядке" предыдущего и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова, который проработал в госкомпании меньше двух месяцев, с формулировкой "по состоянию здоровья".

Теги: коррупция, Фонд госимущества, увольнение, Объединенная горно-химическая компания
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