Иран решил не выходить из ядерной сделки, в Украине задержали фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского. Главное за день

По версии правоохранителей, фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась запугиванием и избиениями людей Фото: hromadske.ua

Иран решил не выходить из ядерной сделки

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств. "Будет ли Иран в дальнейшем уменьшать свои ядерные обязательства, будет зависеть от других сторон и от того, будут ли обеспечены соглашением интересы Ирана", – добавил он.

В Украине задержали фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского по подозрению в создании преступной организации

В Херсонской области правоохранители задержали экс-помощника бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игоря Павловского, которого подозревают в сокрытии информации о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. По версии правоохранителей, он создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности

Путин внес в Думу законопроект о поправках в конституцию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправках к конституции РФ. Документ предусматривает усиление требований к кандидатам на президентский пост, формирование главой государства Госсовета, предварительное согласование с Советом Федерации кандидатур на должности руководителей силовых ведомств, а также предлагает закрепить приоритет конституции над международным правом и расширить полномочия Конституционного суда.

После того как соответствующие изменения поддержат российская Госдума и Совет Федерации, в РФ проведут всероссийское голосование. По информации СМИ, оно состоится в апреле.

Микитася сняли с рейса при попытке покинуть Украину

Бывшего президента корпорации "Укрбуд", народного депутата VIII созыва от группы "Воля народа" Максима Микитася пограничники сняли с рейса в аэропорту Борисполь при попытке выехать из Украины.

Адвокат Микитася Александр Лысак заявил, что его подзащитный получил разрешение Специализированной антикоррупционной прокуратуры временно вылететь из страны и с него недавно сняли электронный браслет. Сегодня это решение отменили, на Микитася повторно надели электронный браслет.

В Украину прибыл официальный представитель Ирана

В Украину с официальными извинениями в связи с крушением самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" прибыл официальный представитель Ирана. "Это министр инфраструктуры и дорог.. Его главная задача – принести официальные извинения и признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти дальше и обсудим проблемы практические, в том числе передачу ящиков", – сказал Пристайко.

В Минске обсуждают девять участков разведения, но согласовать должны три

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждают девять вариантов разведения сил и средств на линии разграничения, но согласовать должны три, рассказал Пристайко.

В Киеве почтили память защитников донецкого аэропорта

Возле памятного колокола на территории Министерства обороны Украины почтили память защитников донецкого аэропорта. В церемонии участвовали родственники погибших военных, президент Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк и другие.