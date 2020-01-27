Испытательный срок Авакова не закончен – глава профильного комитета Рады

По мнению главы комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может уйти с должности, если расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета "развалится на глазах".

Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что деятельность министра внутренних дел Украины Арсена Авакова находится под пристальным вниманием. Об этом нардеп рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 27 января.

Отвечая на вопрос журналиста, Монастырский сказал, что расследование дел об убийстве журналиста Павла Шеремета и добровольца Амины Окуевой является примером кейсов, которые "вызывают больше всего вопросов по поводу того, были ли они успешны".

"Одно дело – показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц? Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", – заявил нардеп.

Аваков был назначен на должность министра внутренних дел в 2014 году. 29 августа 2019 года Верховная Рада, утверждая состав нового Кабинета Министров, оставила его в должности главы МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что у Авакова есть "испытательный срок" в новом правительстве. По словам главы государства, он просил всех министров и правоохранителей принести "реальные дела" до конца года. "Не будет? Мы всех уволим", – сказал Зеленский.

22 декабря в Киеве возле здания Офиса президента прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Авакова. Организаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД должен уйти в отставку, "а затем сесть", так как он – "министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на гражданских активистов".