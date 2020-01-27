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Испытательный срок Авакова не закончен – глава профильного комитета Рады

По мнению главы комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может уйти с должности, если расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета "развалится на глазах".

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Об испытательном сроке для Авакова (справа) говорил Зеленский (в центре)
Об испытательном сроке для Авакова (справа) говорил Зеленский (в центре)
Фото: ЕРА

Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что деятельность министра внутренних дел Украины Арсена Авакова находится под пристальным вниманием. Об этом нардеп рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 27 января. 

Отвечая на вопрос журналиста, Монастырский сказал, что расследование дел об убийстве журналиста Павла Шеремета и добровольца Амины Окуевой является примером кейсов, которые "вызывают больше всего вопросов по поводу того, были ли они успешны".

"Одно дело – показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц? Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", – заявил нардеп. 

Аваков был назначен на должность министра внутренних дел в 2014 году. 29 августа 2019 года Верховная Рада, утверждая состав нового Кабинета Министров, оставила его в должности главы МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что у Авакова есть "испытательный срок" в новом правительстве. По словам главы государства, он просил всех министров и правоохранителей принести "реальные дела" до конца года. "Не будет? Мы всех уволим", – сказал Зеленский.

22 декабря в Киеве возле здания Офиса президента прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Авакова. Организаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД должен уйти в отставку, "а затем сесть", так как он – "министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на гражданских активистов".

Теги: МВД, Арсен Аваков, правительство, расследование, отставка, Денис Монастырский
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