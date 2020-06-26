Из-за COVID-19 ограничили количество СМИ. Херсонская облгосадминистрация ответила журналистам

Чиновники Херсонской областной госадминистрации выбрали для освещения визита президента Украины Владимира Зеленского "зарегистрированные СМИ с большой аудиторией".

В пресс-службе Херсонской облгосадминистрации считают, что журналисты могли следить за визитом Зеленского благодаря трансляции Офиса президента Фото: president.gov.ua

В Херсонской областной госадминистрации ответили журналистам, которые устроили бойкот новостям о сегодняшнем визите президента Украины Владимира Зеленского в регион. Пост о том, почему ограничили численность СМИ, появился на странице Херсонской ОГА в Facebook 26 июня.

"В связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксацией антирекордов заражений количество представителей СМИ на мероприятии было ограничено. Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики", – сказано в сообщении.

Журналистов, не имеющих аккредитации, и блогеров пресс-служба обладминистрации не пригласила.

Визит Зеленского освещали национальные и региональные представители СМИ: "UA:Херсон", ТРК "Твой плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" и газета "Новый день", отметили в ОГА.

В пресс-службе считают, что журналисты могли следить за визитом Зеленского благодаря прямой трансляции, которая велась на странице Офиса президента и на сайте областной администрации.

Херсонские журналисты заявили, что пресс-служба областной администрации не проанонсировала визит Зеленского и не аккредитовала СМИ, которые хотели осветить рабочую поездку президента. 26 июня некоторые херсонские СМИ устроили бойкот новостям о визите Зеленского, в информационных заметках были только заголовки.