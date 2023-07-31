Ядерное оружие за три года, удары по России, хаос. Интервью Гордона с Ехануровым. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ехануров говорил о:

начале полномасштабной войны России против Украины и том, ожидал ли он нападения России;

ядерном оружии и том, может ли Украина его создать;

бывшем президенте Украины Викторе Януковиче и том, как он "сдал весь активированный уран Украины";

зверствах бурят в Украине;

прилетах беспилотников по России и том, как они "отрезвляют россиян";

том, сколько продлится война.

"Эта война надолго, нам надо об этом откровенно говорить. Мы страна-фронтир, и мы должны из этого исходить", – сказал во время интервью Ехануров.

Ехануров родился в 1948 году в Якутии. В 1963 году переехал в Киев, где окончил вначале строительный техникум, а затем Киевский институт народного хозяйства. Ехануров – кандидат экономических наук.

В 1960–1970-х работал в строительной отрасли, в 1990-х начал политическую карьеру. В 1994–1996 годах возглавлял Фонд госимущества, в 1997 году был министром экономики, в 2005–2006 годах – премьер-министром, в 2007–2009-м – министром обороны. Кроме того, Ехануров четыре раза избирался народным депутатом Украины.

Сейчас преподает на экономическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.