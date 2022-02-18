"К переговорам надо готовиться". Смешко заявил, что Зеленский не должен встречаться с Путиным

"Зеленскому не с чем встречаться с Путиным. У него нет для переговоров ничего на руках. У него нет за плечами любого лидера государства любой страны. Есть четыре элемента: экономика, армия, дипломатия, информационная политика (причем мощная – внешняя и внутренняя). Что, есть какой-то из элементов?" – сказал он.

Экс-глава СБУ подчеркнул, что Путин – находящийся у власти более 20 лет диктатор "с одной из самых усовершенствованных машин подавления инакомыслия".

"Что может, к сожалению, сейчас наш президент Путину противопоставить? [...] К переговорам надо готовиться, базу готовить", – считает Смешко.