Кабмин одобрил назначение начальника Бучанской окружной прокуратуры главой Киевской ОГА. Он принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ

Кравченко принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ, но не смог победить Фото: mykyivregion.com.ua

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины согласовано назначение Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", – написал Мельничук.

Кравченко возглавляет Бучанскую окружную прокуратуру, отмечается на сайте Киевской областной прокуратуры.

Глав ОГА назначает президент, подписывая соответствующие указы после согласования их кандидатур Кабмином.