Кабмин подключил основные госорганы к сервису проверки квитанций в электронной форме

Украинцы смогут оплачивать государственные услуги через интернет-банкинг без необходимости предъявлять бумажную квитанцию, сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

На данный момент к сервису check.gov.ua присоединены уже три банка, на стадии подключения – еще 10 учреждений, сообщил Дубилет Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

Кабинет Министров Украины подключил все основные государственные органы к сервису проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате государственных услуг. Об этом 13 февраля в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

"Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы", – написал он.

В частности, подключены:

сервисные центры Министерства внутренних дел (водительские удостоверения, справка о несудимости);

миграционная служба (паспорта, загранпаспорта);

ЗАГСы (все услуги по рождению, браку);

центры предоставления админуслуг (услуги миграционной службы и ЗАГСов);

услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и тому подобное).

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об оплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", – пояснил Дубилет.

Сотрудники этих государственных учреждений получили служебные инструкции.

"Но если вдруг кто-то из вышеупомянутого списка все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять", – добавил он.

Дубилет отметил, что на данный момент к сервису check.gov.ua присоединены уже три банка, на стадии подключения – еще 10 учреждений.