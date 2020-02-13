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Кабмин подключил основные госорганы к сервису проверки квитанций в электронной форме

Украинцы смогут оплачивать государственные услуги через интернет-банкинг без необходимости предъявлять бумажную квитанцию, сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

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На данный момент к сервису check.gov.ua присоединены уже три банка, на стадии подключения еще 10 учреждений, сообщил Дубилет
На данный момент к сервису check.gov.ua присоединены уже три банка, на стадии подключения – еще 10 учреждений, сообщил Дубилет
Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

Кабинет Министров Украины подключил все основные государственные органы к сервису проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате государственных услуг. Об этом 13 февраля в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

"Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы", – написал он.

В частности, подключены:

  • сервисные центры Министерства внутренних дел (водительские удостоверения, справка о несудимости);
  • миграционная служба (паспорта, загранпаспорта);
  • ЗАГСы (все услуги по рождению, браку);
  • центры предоставления админуслуг (услуги миграционной службы и ЗАГСов);
  • услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и тому подобное).

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об оплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", – пояснил Дубилет.  

Сотрудники этих государственных учреждений получили служебные инструкции.

"Но если вдруг кто-то из вышеупомянутого списка все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять", – добавил он.

Дубилет отметил, что на данный момент к сервису check.gov.ua присоединены уже три банка, на стадии подключения – еще 10 учреждений.

https://www.facebook.com/dubilet/posts/10158207261078552

Теги: интернет, Украина, Кабинет Министров, украинцы, Дмитрий Дубилет, электронные услуги, Кабмин
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