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Калныньш: Весь советский период мою Латвию хаяли и до сих пор хают. Россиянам говорят, что у нас какие-то фашисты, использование родного языка называют нацизмом. Ужас какой-то!

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Калныньш родился в Риге
Калныньш родился в Риге
Фото: ivarskalnins.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону известный латвийский актер Ивар Калныньш заявил, что его "не тянет" в Советский Союз, как некоторых пенсионеров постсоветского пространства.

"Нет, ни в коем случае. Почему? Потому что это было жестоким. Весь советский период мою маленькую родину хаяли. И даже после 91-го до сих пор хают. Настраивают российскую публику против нас, что у нас маршируют фашисты все время... Никто тут не марширует. Даже наши национальные праздники, когда раз в четыре года выходят люди в национальных одеждах и поют народные песни, танцуют народные танцы, преподносят как проявление фашизма. То, что ты говоришь на своем родном языке, – это какой-то [якобы] нацизм", – сказал он.

Актер подчеркнул, что "это с нацизмом никак не связано".

"Эта странная [советская] цензура, которая убирала и джазовую музыку, и фольклор. И если даже были какие-то народные песни, то заставляли писать слово "трактор" или "колхоз", как будто естественно случилось, что эти слова появились в народных песнях. Поэтому я абсолютно по этому времени не скорблю", – объяснил Калныньш.

Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Калныньш родился в 1948 году в Риге. Окончил театральный факультет Латвийской музыкальной академии имени Язепса Витолса.

В 1972–2000 годах работал актером рижского театра "Дайлес". Снимался во многих латвийских и советских фильмах и сериалах, в том числе в "ТАСС уполномочен заявить", "Зимняя вишня", "Не стреляйте в белых лебедей", после распада СССР его приглашали в российские проекты.

Параллельно с актерской работой записал несколько музыкальных альбомов.

В 1990-е годы был депутатом Сейма Латвии, работал в комиссии по культуре. 

Калныньш внесен в базу сайта "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма в 2015 году вместе с московским театром.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Латвия, СССР, нацизм, цензура, культура, Ивар Калныньш, актер, пенсионеры, песня
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