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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Калныньш: Звонит телефон, мужской голос: "Мы из Израиля", но не представляется. И когда он спросил, не боюсь ли я странной номинации "иноагент", я сказал, что мне чихать на него и на эти номинации

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Калныньш: Я на пенсии, поэтому пофиг какой-то список
Калныньш: Я на пенсии, поэтому пофиг какой-то список
Фото: wikipedia.org

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону известный латвийский актер Ивар Калныньш ответил на вопрос, как он пошел на отказ от работы в России после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Ну как по-другому? Недавно звонит телефон, и мужской голос говорит: "Здрасьте". – "Здрасьте. Вы кто?" – "Мы из Израиля". Но не представляется. "Я слушаю вас". И он задает какого-то политического содержания вопросы. Но я постепенно понимаю, что это провокация какая-то. И когда он задал мне вопрос, не боюсь ли я, что меня включат в какой-то черный список и в странную номинацию "иностранный агент", я ему сказал, что мне чихать на него, и на его вопросы, и на все эти номинации", – сказал актер.

Он уточнил, что на самом деле употребил "немножко другое слово, более откровенное, нецензурное".

"Обиделся человечек. Но стоило все-таки кого-то послать. Потому что сразу взорвалось несколько таких гнойных образований, и этот гной в интернете на меня напал. Там и мои коллеги какие-то высказываются, какой я мерзавец. Потому что появился на экране человек в возрасте моего внука и рассуждает, что я ему что-то должен", – отметил Калныньш.

По словам актера, он как-то сказал, что советское кино с его участием он не собирается детям показывать, "потому что технически устарело все и по звуку, и по картинке".

"Потому что мои дети пользуются такими технологиями, которые нам и не снились тогда. Сказал, что я упакую это все и выброшу. И это их затронуло. И я, значит, тоже в каком-то списке. Эти гнойные образования показали, кто это и откуда. Так что полезно иногда", – считает Калныньш.

Позже он еще раз вернулся к теме "списков".

"Я на пенсии. И поэтому тоже пофиг это все. Какой-то список..." – подчеркнул актер.

Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Вначале местный минюст вносил в реестр только организации, с 2020 года начал вносить туда и физические лица. Критерии, по которым вносят в реестр, как отметило издание "Север.Реалии", в законе четко не определены, это позволяет российским властям "преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека".

В декабре 2022 года в РФ вступили в силу изменения в законодательство об "иноагентах". В стране действует единый реестр "иноагентов".

Калныньш родился в 1948 году в Риге. Снимался во многих латвийских и советских фильмах и сериалах, в том числе в "ТАСС уполномочен заявить", "Зимняя вишня", "Не стреляйте в белых лебедей", после распада СССР его приглашали в российские проекты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: кино, культура, провокации, Ивар Калныньш, технологии, дети, иностранные агенты, пенсия
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