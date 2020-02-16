Канада намерена обновить условия ЗСТ с Украиной

Правительство Канады инициировало общественное обсуждение изменения условий соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, чтобы "определить свои интересы" в переговорах с Киевом.

Канада ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой 1 июня 2017 года Фото: ЕРА

Правительство Канады инициирует общественное обсуждение вариантов усовершенствования соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Украиной.

Об этом министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Ын объявила 15 февраля, информирует пресс-служба правительства страны.

Вступление в силу соглашения о ЗСТ в 2017 году привело к значительному росту двусторонней торговли и создало коммерческие преимущества как для канадцев, так и для украинцев, сказано в релизе.

Инициированные консультации смогут помочь Канаде "определить свои интересы в переговорах с Украиной", считают в министерстве.

"Они предоставят информацию о том, как правительство Канады будет диверсифицировать и расширять привилегированный доступ в Украину, а также о том, что это создаст возможности, выгодные всем", – подытожили в ведомстве.