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ПОЛИТИКА

Карасев рассказал, кто в Офисе президента занимался "делом Порошенко"

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Карасев не исключил кадровых перестановок в Офисе президента в связи с "делом Порошенко"
Карасев не исключил кадровых перестановок в Офисе президента в связи с "делом Порошенко"
Фото: Вадим Карасьов / Facebook

Политический эксперт Вадим Карасев 19 января заявил в Facebook, что заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, по его информации, занимался вопросом уголовного производства, в котором фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

17-го и 19 января Порошенко в Печерском районном суде избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Суд обязал его сдать паспорта для выезда за границу и прибывать по вызову судьи или следователя. 

По мнению Карасева, суд принял "соломоново решение". 

"Уже не раз в истории можно было наблюдать как "верные соратники" превращались в "заклятых врагов", что приводило к потере политиками репутации и хаосу вокруг них. Но история ничему не учит. Дело экс-президента Порошенко сейчас пошло не по плану Зеленского и ОП. Печерский суд принял соломоново решение и выбрал меру пресечения в виде личного обязательства по подозрению в госизмене. Если в ОП рассчитывали на арест, то им это не удалось", – написал политолог. 

Он считает, что последнее можно рассматривать как проигрыш ОП. 

"Что же произошло? Есть информация, что в команде президента вопросом Порошенко занимался Андрей Смирнов, заместитель главы офиса. Ходят слухи, что он не только не дорабатывал в этом деле, но и мог играть как на стороне Зеленского, так и на стороне Порошенко, такой себе слуга двух господ, – рассуждает Карасев. – Что теперь? Зеленский столкнулся с той реальностью, в которой все мы живем в Украине. У него нет профессиональных кадров, а те, что есть, выполняют свою работу вполне профессионально, но с учетом украинской реальности. Вероятно, это приведет к кадровым перестановкам в офисе. Но все же кадры и реформы – взаимосвязанные вещи". 

https://www.facebook.com/vadim.karasev/posts/4792328724167596

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Обжаловать определение намерены и защита, и обвинение. 

Теги: Петр Порошенко, Вадим Карасев, Печерский суд, Андрей Смирнов, Офис президента Украины
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