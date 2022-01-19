Карасев рассказал, кто в Офисе президента занимался "делом Порошенко"

17-го и 19 января Порошенко в Печерском районном суде избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Суд обязал его сдать паспорта для выезда за границу и прибывать по вызову судьи или следователя.

По мнению Карасева, суд принял "соломоново решение".

"Уже не раз в истории можно было наблюдать как "верные соратники" превращались в "заклятых врагов", что приводило к потере политиками репутации и хаосу вокруг них. Но история ничему не учит. Дело экс-президента Порошенко сейчас пошло не по плану Зеленского и ОП. Печерский суд принял соломоново решение и выбрал меру пресечения в виде личного обязательства по подозрению в госизмене. Если в ОП рассчитывали на арест, то им это не удалось", – написал политолог.

Он считает, что последнее можно рассматривать как проигрыш ОП.

"Что же произошло? Есть информация, что в команде президента вопросом Порошенко занимался Андрей Смирнов, заместитель главы офиса. Ходят слухи, что он не только не дорабатывал в этом деле, но и мог играть как на стороне Зеленского, так и на стороне Порошенко, такой себе слуга двух господ, – рассуждает Карасев. – Что теперь? Зеленский столкнулся с той реальностью, в которой все мы живем в Украине. У него нет профессиональных кадров, а те, что есть, выполняют свою работу вполне профессионально, но с учетом украинской реальности. Вероятно, это приведет к кадровым перестановкам в офисе. Но все же кадры и реформы – взаимосвязанные вещи".