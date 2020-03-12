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Кернес разозлил Офис президента, Украина и РФ согласовали условия обмена. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 12 марта.

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По данным одного анонимного паблика, Ермак (на фото) и Козак ни о чем конкретном не договорились. Другой Telegram-канал пишет, что переговорщики согласовали условия предстоящего обмена
По данным одного анонимного паблика, Ермак (на фото) и Козак ни о чем конкретном не договорились. Другой Telegram-канал пишет, что переговорщики согласовали условия предстоящего обмена
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Ермак и Козак согласовали обмен

Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента пишет, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться в первых числах апреля. Собеседник утверждает, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы администрации президента РФ согласовали "все спорные вопросы, была расписана дорожная карта действий каждой стороны". 

"Источник уточнил, что обмен произойдет после начала работы новой диалоговой площадки, в которую войдут участники нормандского формата и стороны конфликта", – говорится в сообщении.

При этом "Легитимный" утверждает, что Ермак и Козак "почти ни о чем конкретном не договорились". 

"Кейс с обменом пленными – это инициатива Украины, россияне воспринимают это как уступку. Важные треки по разведению вооружения – на стадии проработки. Кейсы по выполнению парижского коммюнике – в зависшем положении, потому что каждая сторона трактует их по-своему", – пишет паблик. 

Кернес разозлил ОП

Telegram-канал "Женщина с косой" сообщает, что "демарш мэра Харькова [Геннадия Кернеса] сильно возмутил Офис президента" из-за избирательной трактовки решения Кабинета Министров о карантине.

Кабинет Министров ввел карантин во всех учебных заведениях Украины 11 марта, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года. Однако мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что учебные заведения в городе продолжат работать. 12 марта харьковская прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Кабинет Министров, Геннадий Кернес, эпидемия, прокуратура, Дмитрий Козак, инфекция, Офис президента Украины, Андрей Ермак, обмен удерживаемыми лицами, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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