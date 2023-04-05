Климкин: Путин попытается вмешаться в выборы в Европарламент. Это дает ему возможность манипулировать фактически во всех странах Европы

Речь об этом зашла в связи с вопросом Бацман, где и какие угрозы, по мнению Климкина, следует ожидать в Европе.

"Это, в первую очередь, выборы в Европарламент. Это охватывает весь Европейский союз. Это дает Путину возможность манипулировать практически во всех странах. То, что мы видим, – это очень значительное повышение цен на энергоносители, электричество", – сказал дипломат.

По его словам, значительная часть европейского бизнеса "не то чтобы стонет, но воспринимает это как очень значительный вызов для себя".

"Например, итальянцы мне рассказывают, что у них электричество для бизнеса втрое подорожало. Или, например, видим забастовки во Франции по поводу пенсионной реформы. Но одновременно французы предусмотрели почти €100 млрд – вы только представьте себе! – для того, чтобы смягчить последствия повышения цен на энергоносители. В Германии – так вообще 200+. Они не все использовали на самом деле – была теплая зима. Плюс инфляция, плюс еще многое чего. И это значит, что Путин будет пытаться бить в европейские настроения: там будут сознательно организовывать забастовки, сознательно их поддерживать, сознательно распространять, что "это все из-за того, что мы потеряли дешевые российские энергоносители, а если вы снова их получите, счастье придет ко всем", – объяснил Климкин.

Он отметил, что "сейчас требуют повышения зарплаты в Германии работники аэропортов и железных дорог".

"Так что меня на самом деле очень беспокоят страны классической Европы: Германия, Франция, Испания, Италия, Греция. У нас очень-очень непростой процесс будет, чтобы держать эмоцию поддержки. Я пока вижу, что политика – совершенно окей. Нет такой фундаментальной усталости [Запада от войны в Украине], но этот год Путин будет пытаться использовать для себя по полной", – считает Климкин.

Экс-министр предположил, что "к этому подключатся также китайцы, поскольку для китайцев коллективный Запад – это фундаментальная угроза".

Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube