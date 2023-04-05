Климкин: Трамп в случае избрания президентом США может быть исключительно опасным для Украины

"Трамп нас точно сдаст. Он так реально думает. Он хочет какого-то соглашения с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Я также не исключаю, что Трамп может реально поставить вопрос о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Об этом много говорят. И это будет означать совсем другой союз", – сказал он.

Экс-министр отметил, что "Трамп, скорее всего, будет принимать решения, которые реально изменят форму и содержание того, как будет функционировать мир".

"Так что Трамп с точки зрения своих решений для нас напрямую может быть исключительно опасным. И проблема не в том, что он пропутинский. У него есть свое видение мира, он протрамповский, он хочет по-своему войти в историю, он хочет отыграться за то, что, как он считает, ему не дали выиграть. И он будет это делать по полной. То есть ожидайте от него много разных "находок", – объяснил Климкин.

Он подчеркнул, что пока не видит ни одного кандидата в президенты США, кроме Трампа, "который будет однозначно отрицательным для Украины".

"[Губернатор штата Флорида, республиканец Рон] Десантис может что-то сказать с точки зрения интерпретации, но, тем не менее, это человек, понимающий стоимость внешней политики. Он был в комитете внешних дел в Конгрессе, он хорошо разбирается во многих вопросах Ближнего Востока, он в целом понимает Россию. И думаю, что он как раз будет в классическом фарватере республиканской политики. Он пока не выдвинул свою кандидатуру, но все ожидают, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, что он будет показывать себя как лучший Трамп: младше, умнее, харизматичнее... То есть лучший во всех смыслах", – считает Климкин.

По его словам, в Республиканской партии США поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией.

"Среди республиканцев, например, в Конгрессе, среди тех, кого я знаю, среди достаточно влиятельных, есть разговор о том, что "да, Украина – это круто, Украина для нас важна, будем поддерживать". Но какая стратегия? И вот вопрос о стратегии на самом деле для нас тоже вызов. Сколько помогать, как помогать, не будет ли это определенным вызовом для предстоящей президентской кампании... И мы прекрасно понимаем, что Трамп – а может, и не только Трамп – попытается разыграть украинскую карту вокруг сына [президента США Джо] Байдена, вокруг многого на президентских выборах, и мы многое услышим", – сказал Климкин.

Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube