ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Комиссия должна сделать все, чтобы стало невозможным обжалование результатов конкурса на должность главы САП – Коваль

Есть процедуры, которые должны быть обязательно соблюдены, отметила глава конкурсной комиссии по избранию главы САП
Есть процедуры, которые должны быть обязательно соблюдены, отметила глава конкурсной комиссии по избранию главы САП
Фото: slovoidilo.ua

Главная задача конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – провести независимый и прозрачный отбор, чтобы в дальнейшем не было никаких оснований для обжалования результатов конкурса.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила глава комиссии Екатерина Коваль.

"Сегодня, к сожалению, у нас уже есть решение ОАСК (Окружного административного суда Киева. – "ГОРДОН"). Хоть оно и принято без надлежащих оснований, но оно является недопустимым ударом по нашей работе. Конечно, мы будем его обжаловать в апелляционном порядке", – сказала Коваль.

По ее словам, "дойдя до финального этапа, конкурсная комиссия должна сделать все возможное, чтобы не оставить других зацепок для тех, у кого возникнет желание обжаловать процедуру или результаты конкурса". Есть процедуры, которые должны быть обязательно соблюдены, добавила глава конкурсной комиссии.

Коваль уверена, что Украина получит нового руководителя САП, его заместителя и начальника 5-го отдела, при этом она призвала "не давить на комиссию".

"Важно все сделать так, чтобы потом вновь назначенные лица могли законно работать, не беспокоясь о незаконности проведения конкурсного отбора", – резюмировала глава комиссии.

По итогам конкурса по избранию главы САП детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Но комиссия 21 декабря не смогла утвердить результаты конкурса. За это решение проголосовали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной Рады. В то же время пять других членов комиссии от парламента, включая ее главу, не поддержали решение. В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина, назначение руководителя САП сорвала "контролируемая Банковой" часть комиссии – это было сделано "показательным, подчеркнуто беспредельным способом".

В Офисе генпрокурора сообщили, что комиссия по избранию главы САП соберется 24 декабря для объявления победителя конкурса.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это Клименко и Синюк.

Послы "Большой семерки" (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) 6 декабря встречались с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе.

20 декабря ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. По словам юриста ЦПК Елены Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным.

Теги: Украина, Александр Клименко, конкурс, голосование, апелляция, антикоррупционная прокуратура, САП, суд, назначение, заседание, ОАСК, прокурор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ее что, из могилы откопали?" Асмус показала свое новое фото, которое напугало пользователей сети
"Ее что, из могилы откопали?" Асмус показала свое новое фото, которое напугало пользователей сети
"Зачем так кривляться?", "Похожа на Ани Лорак". Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео
"Зачем так кривляться?", "Похожа на Ани Лорак". Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру
  "Восхитительный десерт". Шоколадно-банановый торт без муки и без духовки. Рецепт
  "Восхитительный десерт". Шоколадно-банановый торт без муки и без духовки. Рецепт
"Гарри и Меган рожают прекрасных детей". В сети обсуждают первое фото единственной правнучки Елизаветы II, которая родилась в США
"Гарри и Меган рожают прекрасных детей". В сети обсуждают первое фото единственной правнучки Елизаветы II, которая родилась в США
"Бац и сюрприз", "Без Тины шоу не будет". Обвинившая "Голос країни" в интригах и хайпе Тина Кароль вернулась на проект
"Бац – и сюрприз", "Без Тины шоу не будет". Обвинившая "Голос країни" в интригах и хайпе Тина Кароль вернулась на проект
Как 43-летняя Ани Лорак с огромным декольте выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как 43-летняя Ани Лорак с огромным декольте выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
  "К этому никогда не привыкаешь, никогда". Елена Кравец рассказала о дважды сорвавшейся беременности
  "К этому никогда не привыкаешь, никогда". Елена Кравец рассказала о дважды сорвавшейся беременности
"Самая красивая". 59-летняя звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо крупным планом показала лицо
"Самая красивая". 59-летняя звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо крупным планом показала лицо
Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи – СМИ
Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи – СМИ
Влад Яма ушел из проекта "Твій день" на "1+1"
Влад Яма ушел из проекта "Твій день" на "1+1"
  "Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста". Иван Дорн признался в воровстве
  "Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста". Иван Дорн признался в воровстве
В сети показали постройневшую после развода с Цекало 37-летнюю сестру Брежневой
В сети показали постройневшую после развода с Цекало 37-летнюю сестру Брежневой
Принц Гарри и его жена Меган впервые показали шестимесячную дочь Лилибет. Фото
Принц Гарри и его жена Меган впервые показали шестимесячную дочь Лилибет. Фото
  "Я даже в компанию приходил и говорил: "Я картавый, просьба не обижать". Wellboy рассказал, почему отказался заниматься с логопедом
  "Я даже в компанию приходил и говорил: "Я картавый, просьба не обижать". Wellboy рассказал, почему отказался заниматься с логопедом
"Перебор", "Классная". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова в кружевном белье показала ягодицы с нижнего ракурса
"Перебор", "Классная". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова в кружевном белье показала ягодицы с нижнего ракурса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (93508)
2
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (83860)
3
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (67547)
4
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (60270)
5
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (48563)
6
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке (46672)
7
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях (41532)
8
"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь (36709)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS