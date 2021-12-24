Комиссия должна сделать все, чтобы стало невозможным обжалование результатов конкурса на должность главы САП – Коваль

Есть процедуры, которые должны быть обязательно соблюдены, отметила глава конкурсной комиссии по избранию главы САП Фото: slovoidilo.ua

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила глава комиссии Екатерина Коваль.

"Сегодня, к сожалению, у нас уже есть решение ОАСК (Окружного административного суда Киева. – "ГОРДОН"). Хоть оно и принято без надлежащих оснований, но оно является недопустимым ударом по нашей работе. Конечно, мы будем его обжаловать в апелляционном порядке", – сказала Коваль.

По ее словам, "дойдя до финального этапа, конкурсная комиссия должна сделать все возможное, чтобы не оставить других зацепок для тех, у кого возникнет желание обжаловать процедуру или результаты конкурса". Есть процедуры, которые должны быть обязательно соблюдены, добавила глава конкурсной комиссии.

Коваль уверена, что Украина получит нового руководителя САП, его заместителя и начальника 5-го отдела, при этом она призвала "не давить на комиссию".

"Важно все сделать так, чтобы потом вновь назначенные лица могли законно работать, не беспокоясь о незаконности проведения конкурсного отбора", – резюмировала глава комиссии.

По итогам конкурса по избранию главы САП детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Но комиссия 21 декабря не смогла утвердить результаты конкурса. За это решение проголосовали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной Рады. В то же время пять других членов комиссии от парламента, включая ее главу, не поддержали решение. В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина, назначение руководителя САП сорвала "контролируемая Банковой" часть комиссии – это было сделано "показательным, подчеркнуто беспредельным способом".

В Офисе генпрокурора сообщили, что комиссия по избранию главы САП соберется 24 декабря для объявления победителя конкурса.