Конгрессвумен Спартц заявила о предполагаемых связях Ермака с РФ и попросила администрацию Байдена о дополнительной информации. В МИД Украины отреагировали

Спартц заявила, что в рамках надзорного расследования Конгресса просит администрацию Байдена проинформировать Конгресс о проведенных процедурах надзора, связанных с Ермаком, на запланированном закрытом брифинге Конгресса 12 июля.

В пресс-релизе на сайте Спартц говорится: "Основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых господином Ермаком в Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения".

В самом письме упоминаний о России нет, но есть засекреченная часть.

"Основываясь на различных разведывательных данных и действиях господина Ермака в Украине, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию. Учитывая наше материальное участие в этом конфликте, мы обязаны такому уровню строгости и подотчетности перед американским народом, чтобы гарантировать, что наша помощь не попадет в руки не тех людей, поскольку Украина срочно нуждается в повышении уровня и скорости помощи в области безопасности со стороны вашей администрации, чего, к сожалению, не произошло. Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием союзов с Западом и нашей страной, мы обязаны информировать его, если у нас могут быть какие-либо опасения по поводу ключевых людей в его окружении. Это также наш долг перед храбрыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, которые ведут эту борьбу за свободу и международный порядок для всех нас", – говорится в публичной части письма.

Спартц также отметила, что Ермак назначил своим заместителем Олега Татарова. По ее словам, Татаров "оттягивает назначение" главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, выводя из строя ее и Национальное антикоррупционное бюро.

"Господин Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до своего назначения, где его дело было неправомерно передано обычному прокурору и закрыто. Господин Татаров также был высокопоставленным сотрудником полиции при бывшем президенте [Викторе] Януковиче, который преследовал протестующих Евромайдана", – заявила она.

Политик также пишет, что Ермак "вызывает много опасений у самых разных людей в Соединенных Штатах и за рубежом".

"Считается, что он пользуется большим уважением у вашего главного советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Я хотела бы, чтобы вы как можно скорее ответили Конгрессу по этому срочному вопросу, чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения. Не стесняйтесь обращаться в мой офис напрямую для получения более подробной информации о нашем брифинге. С нетерпением жду вашего незамедлительного ответа", – заявила Спартц.

Ермак и Татаров пока не отреагировали на эти заявления.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook 9 июля прокомментировал письмо Спартц.

Он отметил, что Украина благодарна США за поддержку в противостоянии российской агрессии.

"На этом фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления члена Конгресса США Виктории Спартц. Они являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США. Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения", – заявил он.

По утверждениям Николенко, Спартц также должна "прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины".

"Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которым, очевидно, и стремится Виктория Спартц, будут способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле. Уверены, что никакие заявления и провокации не подорвут тот высокий уровень доверия, который установился между президентами Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом, Андреем Ермаком и Джейком Салливаном, [главой МИД] Дмитрием Кулебой и [госсекретарем США] Энтони Блинкеном, а также другими чиновниками Украины и США", – написал спикер.

Скриншот: Oleg Nikolenko / Facebook