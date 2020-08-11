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Конкурс на должность главы правления "Укрзалізниці" находится на финальной стадии – Марунич

Члены Наблюдательного совета "Укрзалізниці" планируют в ближайшее время объявить широкой общественности имя нового председателя правления "Укрзалізниці", однако с их решением не согласны в Мининфраструктуры, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Марунич: В частных разговорах члены наблюдательного совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры
Марунич: В частных разговорах члены наблюдательного совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры
Фото: glavred.info

Конкурс на должность председателя правления АО "Укрзалізниця" находится на финальной стадии.  Об этом в блоге для "Апострофа" 11 августа заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его данным, члены Наблюдательного совета "Укрзалізниці" определились с победителем конкурса.

"Насколько известно, им стал [экс-президент компании "Киевстар"] Петр Чернышов. В ближайшие дни об этом объявят широкой общественности. Однако, один из кандидатов на должность, Владимир Жмак [который был заместителем главы Одесской облгосдаминистрации в 2015–2016 годах], похоже, заручился поддержкой бэк-офиса министра инфраструктуры Владислава Криклия. В частных разговорах члены наблюдательного совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры, которые хотят, чтобы "Укрзалізницю" возглавил Жмак", – написал он. 

Как заявил Марунич, один из соратников Криклия Грант Даян "в кулуарах собирает голоса в поддержку Жмака". Он называет Даяна также приближенным к Вилену Шатворяну, о котором "Наші гроші" в 2017 году писали как о "смотрящем" за "Укрзалізницею" от партии "Народный фронт". 

Кроме того, по данным Марунича, "в процесс активно включилось доверенное лицо Криклия – Павел Шевченко". "Апостроф" писал, что Шевченко может быть тем, кто курирует коррупционные схемы в "Укртрансбезопасности" и "плотно интегрирован в тему закупок "Укрзалізниці".

В 2017–2019 годах врио главы правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. В январе 2019-го он лишился приставки врио. 29 января 2020-го Кабмин согласовал увольнение Кравцова. 

5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько. Набсовет в апреле рекомендовал отправить его в отставку

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" – независимый орган, созданный для более прозрачной работы компании. 

Теги: Укрзалізниця, Дмитрий Марунич
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