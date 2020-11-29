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ПОЛИТИКА

Корнем проблем в антикоррупционной политике Украины является Сытник – замглавы Офиса президента

Замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров считает, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник должен уйти с должности.

Сытник возглавляет НАБУ с 2015 года
Сытник возглавляет НАБУ с 2015 года
Фото: nabu.gov.ua

Главной проблемой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) является его директор Артем Сытник. Об этом 28 ноября заявил изданию "Закон и бизнес" заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Олег Татаров.

"НАБУ – это не украинская история, которая к сожалению находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", – сказал он.

Замглавы ОП считает, что возглавлять антикоррупционное бюро у Сытника нет морального права в связи с тем, что он признан коррупционером, а также из-за незаконного назначения на должность, о чем принял решение Конституционный Суд Украины. 

"Также вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", – объяснил Татаров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Сытник оспорил решение суда первой инстанции в Ровенском апелляционном суде, однако жалоба директора НАБУ была отклонена. После этого Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение. В 2020 году он обжаловал решение украинского суда в Европейском суде по правам человека.

Сытник обвинял в организации этого дела министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По его мнению, это месть за так называемое дело о рюкзаках, в котором фигурировал сын Авакова Александр.

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

Президент Владимир Зеленский на онлайн-встрече с послами G7 19 ноября заявлял, что директор НАБУ Сытник останется на должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы.

27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4437предусматривающий внесение изменений в закон о НАБУ, согласно которым парламент сможет увольнять директора Нацбюро при наличии оснований, предусмотренных в законе.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что все парламентские фракции поддерживают принятие законопроекта о процедуре увольнения директора НАБУ.

Теги: коррупция, Олег Татаров, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, НАБУ, увольнение, Офис президента Украины, назначение
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