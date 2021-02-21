Корниенко о возможной отставке Кабмина: Не думаю, что это перспектива ближайших недель, месяцев

По мнению нардепа от "Слуги народа" Александра Корниенко, отставка Кабмина – это "вечная тема".

Перспектива смены правительства пока не обсуждается. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 19 февраля, сказал первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это вечная тема. Она всегда может обсуждаться. Не думаю, что это перспектива ближайших недель, месяцев", – сказал он.

Верховная Рада Украины 4 марта 2020 года отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. После этого главой правительства назначили Дениса Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.

В октябре прошлого года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускал ротации в экономическом блоке Кабмина, но не отставку всего правительства под руководством Шмыгаля.

Сам премьер в январе 2021 года отмечал, что вести разговоры об отставке правительства сейчас некорректно.

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко 8 февраля заявлял, что офис не ищет кандидата на должность премьер-министра.