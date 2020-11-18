Кулеба сообщил о рекордном количестве желающих работать в МИД

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на 31 вакантную должность в центральном аппарате МИД подали заявления 749 претендентов.

Украинцы массово подают заявления на соискание вакантных должностей в Министерстве иностранных дел, сообщил 17 ноября в Facebook глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"В продолжение истории о конкурсах на должности в МИД, о которой я писал в сентябре. Тогда мы сделали самый масштабный в истории одновременный открытый конкурс на должности в центральном аппарате министерства. Честно говоря, наш HR (подразделение по управлению персоналом. – "ГОРДОН") был немного шокирован: поступили рекордные 749 заявлений на замещение 31 должности", – написал он.

По словам дипломата, он "счастлив", что "МИД вдохновляет и привлекает такое количество талантливых и способных людей".

"Чем выше конкуренция, тем лучше профессиональный уровень сотрудников получает дипломатия в итоге. Как я и обещал, мы не прекращаем обновлять состав дипслужбы и сегодня объявляем следующие 12 должностей по направлениям цифровизация, коммуникация и публичная дипломатия, отношения со странами Центральной Европы, Северной Америки и Южного Кавказа, государственный протокол, финансово-административный менеджмент", – рассказал Кулеба.

Кулеба возглавляет МИД Украины с 4 марта 2020 года.