Лукашенко может закрыть границу с Украиной, правительство Шмыгаля осенью отправят в отставку. Главное из Telegram-каналов

Анонимный Telegram-канал утверждает, что осенью Шмыгаля отправят в отставку Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Беларусь может закрыть границу с Украиной

Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины пишет, что президент Беларуси Александр Лукашенко "рассматривает вариант закрытия границы с Украиной".

По данным паблика, такое решение будет принято, "если ситуация в Беларуси будет нагнетаться".

Правительство Шмыгаля уволят?

Осенью Кабинет Министров Украины Дениса Шмыгаля может быть отправлен в отставку, утверждает Telegram-канал "Темный рыцарь".

"На осень готовятся отставка премьер-министра Шмыгаля и формирование коалиционного правительства с другими политическими партиями", – заявляет автор канала.

Какие политические силы могут принять участие в формировании нового Кабмина, не уточняется.

ОП готовится к карантину в школах

Источник "Резидента" в Офисе президента сообщил, что на Банковой "моделировали ситуацию, при которой закроют школы на карантин и отправят [школьников] на дистанционное обучение".

"Регионы с "красным" уровнем и интенсивным приростом новых заболевших COVID-19 будут уходить на карантин точечно, а при суточном росте в 3–4 тыс. закроются все школы в стране", – утверждает анонимный паблик.

На данный момент рекордный суточный прирост новых пациентов с COVID-19 в Украине составил 2481.