Лукашенко прибыл в Зимбабве с визитом, который якобы имеет "наивысший протокольный статус". Видео

Агентство подчеркнуло, что поездка Лукашенко в столицу Зимбабве Хараре – "это наивысший протокольный статус визита", белорусского политика встретил "лично" президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, на Лукашенко и Мнангагве в рамках "местной традиции" надели "гирлянды из живых цветов, а песни и танцы под барабанную музыку сразу окунули в атмосферу африканского континента".
Лукашенко и Мнангагва "уехали на одном автомобиле, на котором были установлены два президентских штандарта, в программе двустороннего общения на высшем уровне – неформальный ужин", отмечает "Белта".
По ее данным, официальные переговоры президента Зимбабве и белорусского политика пройдут 31 января "в формате один на один и в расширенном составе". Также будут торжественно передавать белорусскую технику для фермерских хозяйств в Зимбабве.
Видео встречи Лукашенко в Зимбабве опубликовал близкий к белорусскому политику Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко в 2020 году организовал свою инаугурацию якобы как победитель президентских выборов, которые проходили 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным правозащитного центра "Весна", на акциях задержали десятки тысяч человек, есть погибшие.
Победу Лукашенко на выборах 2020 года на Западе и в Украине не признали.