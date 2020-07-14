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Медведчук может вернуться в переговоры по Донбассу, у "Слуги народа" нет голосов для голосования по кадровым вопросам. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 13 июля.

Медведчук (справа) может вернуться в переговорный процесс по Донбассу, утверждает анонимный паблик
Медведчук (справа) может вернуться в переговорный процесс по Донбассу, утверждает анонимный паблик
Фото: EPA

Зеленский теряет контроль над Радой?

Telegram-канал "ЗеРада" считает, что провал голосования за законопроект о предоставлении госгарантий по кредитам частных компаний свидетельствует о потере контроля над Верховной Радой со стороны президента Владимира Зеленского.

Паблик отмечает, что документ не поддержали группа нардепа от "Слуги народа" Ильи Павлюка (СМИ писали, что в нее входит около 10 нардепов), а также так называемая группа бизнесмена Игоря Коломойского (тоже около 10 депутатов). "Таким образом, Офис президента не сможет использовать тему помощи бизнесу. Это удар по имиджу Зеленского", – делает вывод Telegram-канал.

У "Слуги народа" не хватает голосов для назначения главы АМКУ и вице-премьера по промышленности

Кроме того, "ЗеРада" утверждает, что во фракции "Слуги народа" не хватает голосов, чтобы проголосовать за кадровые вопросы, которые обсуждались на заседании фракции 13 июля.

"Центры влияния активно торгуются с Банковой. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начал процесс объединения депутатов вокруг себя, выступая голосом разума в переговорах с ОП, что не нравится Андрею Ермаку. Глава ОП договаривается с каждым центром влияния персонально, согласовывая их [пожелания] с президентом. Конфликт между Разумковым и Ермаком может вспыхнуть в любой момент и стать детонатором развала фракции "Слуги народа", – пишет паблик.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура писал, что на заседании фракции президент представил кандидатов на должности главы Антимонопольного комитета (Ольга Пищанская), вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (Олег Уруский) и главы НБУ (имени кандидата на этот пост Качура не назвал).

Медведчук вернется в переговоры по Донбассу?

Telegram-канал "Женщина с косой" утверждает, что нардеп, сопредседатель пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук может вернуться в переговорный процесс по урегулированию военных действий на Донбассе.

"[Медведчук] будет пытаться реабилитировать свои инициативы по донбасскому кейсу, чтобы возглавить альтернативный кейс по мирному урегулированию", – заявляют авторы паблика.

При этом на прошлой неделе президент Владимир Зеленский высказал уверенность, что деятельность Медведчука финансируется из России. "Я уверен, что [он] действительно финансируется из Российской Федерации. Слушайте, у нас [есть] правоохранительные органы... Нужно просто, чтобы правоохранительные органы этим действительно детально занимались", – сказал Зеленский.

Теги: Виктор Медведчук, НБУ, Донбасс, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, законопроект, Олег Уруский, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Александр Качура, Илья Павлюк, Ольга Пищанская
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