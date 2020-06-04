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Медведчук собрался на парад в Москву, встреча "Нормандской четверки" в этом году не состоится. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 3 июня.

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Медведчук снова собрался к Путину
Медведчук снова собрался к Путину
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Медведчук собирается на парад в Москву

Народный депутат, руководитель пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук собирается поехать на парад по случаю Дня победы в Москву, утверждает "Легитимный".

"Сейчас решается, поедет он один или с делегацией от партии ОПЗЖ. [В Москве] у него должна состояться встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным, на которой будет обсуждаться украинский кейс", – пишет паблик.

В России из-за пандемии коронавируса парад по случаю Дня победы был перенесен с 9 мая на 24 июня.

В конце мая Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора Украины зарегистрировать уголовное производство по факту возможной госизмены в отношении депутатов из "Оппозиционной платформы – За жизнь", в том числе главы партии Виктора Медведчука, в связи с поездками в Россию и встречами с российскими властями.

Встреча "Нормандской четверки" не состоится в 2020 году

"Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщает, что украинской делегации в Германии "не удалось получить поддержку на апгрейд Минских соглашений или организацию встречи в нормандском формате до выполнения всех пунктов Парижского меморандума".

"В этом году встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине не будет, а основные продвижения по Минским соглашениям будут касаться обмена пленными и разведения [сил и средств], но этот трек будет смещен на конец лета – начало осени", – утверждают авторы анонимного паблика.

2 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Андрей Таран посетили с рабочим визитом Берлин. Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе. О каких-либо конкретных результатах переговоров по Донбассу не сообщалось. В ходе визита Ермак заявлял, что процесс обмена удерживаемыми лицами с Россией и боевиками затормозился.

Лерос намерен побороться за кресло мэра Киева?

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос собирается участвовать во внутрипартийных праймериз за право выдвижения кандидатом на пост киевского городского головы. Об этом пишет паблик "Темный рыцарь" без указания источников. Никакие другие детали не приводятся.

20 мая проведение праймериз для определения кандидата на выдвижение в мэры Киева от "Слуги народа" анонсировал президент Владимир Зеленский. 22 мая Telegram-канал "Картель" утверждал, что в выборах мэра Киева собираются участвовать как минимум четыре нардепа от "Слуги народа": Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура и Александр Ткаченко. 31 мая Дубинский и Тищенко, 2 июня Ткаченко подтвердили, что будут участвовать в праймериз.

Теги: Россия, Германия, Украина, Виктор Медведчук, Берлин, Донбасс, парад, Минские соглашения, нормандский формат, местные выборы, Александр Дубинский, Николай Тищенко, ОПЗЖ
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