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Медведчук ведет переговоры о покупке “Интера”, Ермак и Козак обсуждали наступление боевиков на Донбассе. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 18 февраля.

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Ермак (на фото) и Козак сочли наступление боевиков на Донбассе провокацией, утверждает анонимный паблик в Telegram
Ермак (на фото) и Козак сочли наступление боевиков на Донбассе провокацией, утверждает анонимный паблик в Telegram
Фото: president.gov.ua

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Ермак и Козак поговорили по телефону

Telegram-канал “Легитимный” со ссылкой на источник пишет, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня провел телефонный разговор с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

“Обсуждали напряжение на Донбассе, вопрос был решен. Как поясняет наш источник, сегодняшняя ситуация – совсем другая, чем заявляют обе стороны. Единственный правдивый месседж – это была провокация, чтобы помешать переговорам (с этим согласились обе стороны). Сейчас обе стороны ждут результатов внутренних расследований, чтобы понять, кто именно заказал эту провокацию”, – утверждает анонимный паблик.

Медведчук ведет переговоры о покупке “Интера”

Сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук, по информации Telegram-канала “Резидент”, ведет переговоры о приобретении телеканала “Интер”.

“[Совладелец “Интера”, экс-нардеп от Оппозиционного блока] Сергей Левочкин хочет продать только часть канала, что не устраивает [Медведчука]”, – пишут авторы паблика.

По состоянию на конец января 2020 года мажоритарным акционером Inter Media Group, в которую входит “Интер”, был бизнесмен Валерий Хорошковский (45%). Бизнесмену Дмитрию Фирташу через ряд офшоров принадлежит 36% акций группы, Левочкину – 9%. Оставшиеся 10% принадлежат вдове основателя “Интера” Игоря Плужникова Светлане.

Заседание Совета нацбезопасности

“Легитимный” утверждает, что на сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое было посвящено наступлению боевиков на Донбассе, президента Владимира Зеленского “уговаривали сегодня занять жесткую позицию и выступить с ультимативной речью в адрес России”.

“Прямо обвинить Россию в попытке сорвать переговоры, а также заявить, что если Россия не пойдет на компромисс по контролю границы, то Украина начнет строить стену по границе с [территориями, оккупированными боевиками] “ЛДНР”, чтобы обезопасить своих военных и гражданских. Ермак был против, потому что такое заявление навредит переговорам. Ермак уверен, что такого заявления и ожидали те, кто организовал эту провокацию. Зеленский также отказался от нагнетания ситуации”, – пишет паблик.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и хутора Вольный Луганской области, говорилось в первоначальной сводке штаба ООС. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся провокацией и попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Сергей Левочкин, СНБО, Донбасс, Крымское, Орехово, Интер, Луганское, Новотошковское, война на Донбассе, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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