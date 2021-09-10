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Международные партнеры Украины выдвинули своих экспертов в отборочные комиссии при ВРП и ВККС

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Международные партнеры ждут "таких же сильных номинаций" в отборочные комиссии при ВРП и ВККС со стороны Совета судей Украины
Международные партнеры ждут "таких же сильных номинаций" в отборочные комиссии при ВРП и ВККС со стороны Совета судей Украины
Фото: depositphotos.com

Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия (ВСП) два списка экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при ВСП и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС, посольств США, Германии, Канады, Великобритании, офиса Совета Европы в Украине, Программы развития ООН, ОБСЕ и Европейского банка реконструкции и развития.

Текст заявления опубликован 10 сентября на сайте американского диппредставительства в Киеве. 

"Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбору кандидатов на должности и противодействию коррупции. Эти номинации отражают нашу неизменную приверженность поддержке ключевых реформ, направленных на укрепление верховенства права, привлечение иностранных инвестиций для бизнеса и экономического роста и продвижение евроатлантических устремлений Украины", – говорится в заявлении.

Отмечается, что "выдвинув высококвалифицированных международных экспертов, которые готовы посвятить свой опыт и знания поддержке Украины и ее судебной системы", международные партнеры "выполнили свои обязательства согласно соответствующим положениям закона".

"Международные партнеры с нетерпением ждут таких же сильных номинаций со стороны Совета судей. Объявления четких требований по представлению заявлений для кандидатов, заинтересованных в работе в совете по этике, должно быть важным первым шагом", – подчеркивается в сообщении.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года. 29 июня Рада приняла законопроект в целом, 5 июля его подписал Разумков. Зеленский ветировал закон 8 июля и подал в Раду свои предложения.

Глава государства также обращал внимание на наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте. Так, в одном абзаце закона говорится, что решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех ее членов, из которых двое – предложенные международными организациями. В то же время, согласно другому абзацу, решение конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями и двое – Советом судей Украины.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией).

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Теги: Украина, ОБСЕ, Совет Европы, посольство США, Совет судей, судебная реформа, Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет правосудия, деятельность, назначение, ЕС
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