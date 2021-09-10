Международные партнеры Украины выдвинули своих экспертов в отборочные комиссии при ВРП и ВККС

Международные партнеры ждут "таких же сильных номинаций" в отборочные комиссии при ВРП и ВККС со стороны Совета судей Украины Фото: depositphotos.com

Текст заявления опубликован 10 сентября на сайте американского диппредставительства в Киеве.

"Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбору кандидатов на должности и противодействию коррупции. Эти номинации отражают нашу неизменную приверженность поддержке ключевых реформ, направленных на укрепление верховенства права, привлечение иностранных инвестиций для бизнеса и экономического роста и продвижение евроатлантических устремлений Украины", – говорится в заявлении.

Отмечается, что "выдвинув высококвалифицированных международных экспертов, которые готовы посвятить свой опыт и знания поддержке Украины и ее судебной системы", международные партнеры "выполнили свои обязательства согласно соответствующим положениям закона".

"Международные партнеры с нетерпением ждут таких же сильных номинаций со стороны Совета судей. Объявления четких требований по представлению заявлений для кандидатов, заинтересованных в работе в совете по этике, должно быть важным первым шагом", – подчеркивается в сообщении.