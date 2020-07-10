Мирные переговоры должны быть в пользу Украины – Палица

Нардеп и глава партии "За майбутнє" Игорь Палица заявил, что выступает за переговоры по Донбассу, но открытые и понятные украинцам.

Игорь Палица: Я категорически против продолжения войны, я категорически против, чтобы гибли наши ребята, я категорически против агрессивных действий Скриншот: ТСН / YouTube

Украине необходимо отказаться от тайных договоренностей, а переговорный процесс по Донбассу должен быть прозрачным и понятным для граждан, заявил 9 июля в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" лидер партии "За майбутнє", нардеп Игорь Палица.

"Я категорически против продолжения войны, я категорически против, чтобы гибли наши ребята, я категорически против агрессивных действий. Я за то, чтобы договариваться в пользу Украины, не отдавая ни клочка нашей земли. Но договариваться открыто!" – сказал нардеп.

Политик отметил, что пока в Офисе президента будет "кулуарщина", украинцы не будут знать правды ни о войне в Донбассе, ни о ситуации с Крымом, ни о настоящем экономическом положении в государстве.

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Видео: ТСН / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".