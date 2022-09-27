Молдова больше не может рассчитывать только на нейтралитет – советник президента

Он считает, что Молдова больше не может полагаться исключительно на инструменты внешней политики, одним из которых является нейтральный статус страны.
Советник президента отметил, что в этом вопросе следует добиваться "осознанной поддержки граждан", и "общество должно понять, что это критически важно для выживания государства".
Ст. 11 конституции Молдовы гласит, что республика "провозглашает свой постоянный нейтралитет" и "не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств".
Весной, на фоне войны России против Украины, в Приднестровье произошло несколько взрывов, после которых президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны и заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.
В сентябре Санду заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе нарушает нейтралитет Молдовы и увеличивает риски для безопасности.