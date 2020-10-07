"Может принести много пользы". Кулеба рассказал, что Украина стремится к союзу с Турцией

У Украины и Турции есть перспектива построить "нечто большее", чем стратегическое партнерство, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Союз Турции и Украины очень много пользы может принести обеим странам и региону в целом Фото: ЕРА

Украина и Турция – стратегические партнеры, Киев стремится развивать эти отношения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 6 октября.

"У нас с Турцией есть глубокое стратегическое партнерство, в том числе и в военно-технической сфере. Мы также закупаем беспилотники, участвуем в их производстве, это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты, потому что союз Турции и Украины очень много пользы может принести обеим странам и региону в целом", – сказал он.

Два государства имеют перспективу построить "нечто большее, чем стратегическое партнерство", отметил министр.

"По крайней мере, мы заинтересованы в этом разговоре, углублении взаимодействия между нашими странами", – добавил Кулеба.

Президент Турции Реджеп Эрдоган последние разы приезжал в Украину в 2017-м и в феврале 2020 года. В ходе февральского визита главы двух государств договорились о предоставлении Турцией военной помощи Украине, сотрудничестве при строительстве жилья для крымских татар в Украине, обсудили возможность импорта каспийского газа в Украину.

21 сентября два государства договорились развивать космическую индустрию.