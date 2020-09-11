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ПОЛИТИКА

На Богдана из-за интервью Гордону заведут дело, в Беларуси зарплату начали выдавать продуктами. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 10 сентября.

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Интервью Богдана Гордону вышло в эфир 9 сентября
Интервью Богдана Гордону вышло в эфир 9 сентября
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Зеленский разозлился на Богдана из-за интервью Гордону

Telegram-канал "Резидент" пишет, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился на бывшего главу своего офиса Андрея Богдана из-за интервью, которое он дал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Зеленский готовит публичный ответ на месседжи, озвученные экс-главой Офиса президента", – утверждает паблик.

В свою очередь, Telegram-канал "Картель" со ссылкой на неназванный источник сообщает, что против Богдана могут открыть уголовное производство.

"Богдана после интервью Гордону вызывают в Госбюро расследований в качестве свидетеля. Есть вероятность, что в момент прихода Богдана в ГБР ему вручат и повестку по другим делам", – пишет "Картель".

На госпредприятиях Беларуси зарплату начали выдавать продуктами

Белорусский Telegram-канал "Трыкатаж" утверждает, что на некоторых государственных и муниципальных предприятиях страны "возвращается практика частичной замены зарплаты выдачей продуктов".

Меркель выступит посредником между Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель выступит посредником между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе, пишет "Легитимный".

"Меркель в телефонном разговоре поддержала Зеленского и обещала связаться с Путиным по закрытым каналам для охлаждения "горячей фазы" на Донбассе", – заявил источник паблика.

Теги: Германия, Дмитрий Гордон, Ангела Меркель, Беларусь, Донбасс, Владимир Зеленский, уголовное производство, Андрей Богдан, ГБР, протесты в Беларуси
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