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ПОЛИТИКА

На Донбассе начнется зачистка тех, кто мешает Козаку, в РФ пришло время "силовых инвестиций". Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 11 марта.

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Замглавы АП РФ Дмитрий Козак (на фото) ведет переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком об урегулировании конфликта на Донбассе
Замглавы АП РФ Дмитрий Козак (на фото) ведет переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком об урегулировании конфликта на Донбассе
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Паника на валютном рынке

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза отметил, что за два дня Национальный банк Украины потратил $600 млн для удержания курса гривны.

"Еще 28 дней в таком темпе – и от золотовалютных запасов Украины останется примерно половина. Вопрос: какова цель? Потому что на валютном рынке уже паника", – написал он.

Козак начнет зачистку среди боевиков "ЛДНР"

По информации "Легитимного", на подконтрольных боевикам территориях "ЛДНР" "скоро начнется зачистка всех, кто мешает "мирному плану" [замглавы администрации президента РФ Дмитрия] Козака". 

"Это касается военных, а также журналистов, чиновников и местных политиков. Также известно, что Козак обещает допустить украинское вещание на территорию, [подконтрольную боевикам] "ЛДНР", а также пресекать на территории "республик" радикальные месседжи по отношению к Украине", – говорится в сообщении.

"Силовые инвестиции" в России

Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" пишет, что 11 марта состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьера РФ Михаила Мишустина с ключевыми российскими инвесторами: основателем "Яндекса" Аркадием Воложем, основателем фонда Almaz Capital Partners Александром Галицким, основателем RTR-Global Леонидом Богуславским и другими.

"Очевидно, что после очередного витка кризиса желающих инвестировать в российскую экономику не осталось. Принудить к финансовым вложениям иностранных инвесторов Путин с Мишустиным не могут. А вот "убедить" [российских] – вполне. Арсенал средств для "убеждения" тут широкий, начиная от изощренных способов вроде ограничений на участие иностранного капитала и заканчивая банальными арестами с последующей передачей активов в "правильные" руки. Пришло время "силовых" инвестиций", – отмечает паблик.

Карантин ради рынка земли?

Telegram-канал "Легитимный" увязал введение карантина в учебных заведениях и ограничение массовых мероприятий с желанием властей проголосовать за законопроект, открывающий рынок земли в Украине.

"Наш источник сообщает, что Офис президента решил воспользоваться коронавирусом для достижения цели по голосованию о рынке земли.  Итак, в Украине карантин с завтрашнего дня и до 3 апреля. Как вы уже поняли, митинги запрещены… Работа Верховной Рады разрешена", – пишет анонимный паблик.

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