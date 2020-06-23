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ПОЛИТИКА

На пост мэра Киева могут выдвинуть Елену Кравец из "Квартала 95", Зеленский готов распустить Раду. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 22 июня.

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Кравец включили в опросник, посвященный выборам мэра Киева
Кравец включили в опросник, посвященный выборам мэра Киева
Фото: kvartal95.com

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Главу Одесской ОГА скоро уволят

"Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента утверждает, что в ближайшее время глава государства Владимир Зеленский отправит в отставку председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцего.

Собеседник Telegram-канала заявил, что Куцый будет уволен в течение месяца.

Елена Кравец будет баллотироваться в мэры Киева?

Telegram-канал “Черная лампа” (его ведет главред “Радио НВ” Валерий Калныш) пишет, что кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева может стать актриса "Квартала 95" Елена Кравец.

"Только что позвонили из социологической службы и попросили пройти опрос по поводу выборов мэра Киева. 15 минут. Все – как обычно, за исключением одной фамилии в списке возможных кандидатов. Елена Кравец. Актриса "Квартала 95". Ее, а также [шоумена, экс-кандитата в нардепы от "Голоса] Сергея Притулу те, кто составлял опрос, занесли даже в возможный второй тур с [действующим мэром столицы] Виталием Кличко. Этой чести из списка в 10–12 фамилий удостоились только они (был еще кто-то, но я забыл)", – сообщил Калныш.

Он заявил, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который заявлял о намерении баллотироваться, в этом опросе не фигурировал.

Зеленский хочет показать "Слуге народа", что готов к перевыборам

"Резидент" утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский готов распустить Верховную Раду, даже несмотря на снижение рейтинга пропрезидентской партии "Слуга народа".

"Зеленский готов распустить Раду, даже если рейтинг "Слуги народа" будет 20%, но манипулировать собой он не позволит, группы влияния внутри фракции должны осознать, что президент не держится за власть. Большинство из депутатов больше не попадут в Раду, а значит, им нужно умерить свои аппетиты и политические амбиции", – заявляет паблик, не уточняя, с чем связан демарш президента.

При этом неделю назад нардеп, замглавы фракции "Слуги народа" Никита Потураев отрицал, что Зеленский планирует объявить досрочные выборы парламента.

Теги: Киев, Украина, Одесса, выборы, Валерий Калныш, Владимир Зеленский, местные выборы, Сергей Притула, Елена Кравец, досрочные выборы, Николай Тищенко, Слуга народа, Никита Потураев
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