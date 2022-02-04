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"Над этим соглашением работали 16 лет". Джемилев рассказал подробности встречи Эрдогана и Зеленского

 
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Джемилев рассказал, о чем представители крымскотатарского народа говорили с Эрдоганом
Джемилев рассказал, о чем представители крымскотатарского народа говорили с Эрдоганом
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Подготовка соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией длилась 16 лет. Об этом диссидент, народный депутат от "Европейской солидарности", лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Джемилев отметил, что по итогам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана между двумя странами было подписано восемь двусторонних соглашений. 

"Я думаю, что самый важный и существенный – договор о свободной экономической зоне. В результате чего товарооборот между Турцией и Украиной резко возрастет. Если сейчас где-то $7,5 млрд, то рассчитывают, что в несколько раз увеличится. Над этим соглашением работали 16 лет. Там где-то 1,5 тысячи пунктов. Наконец-то договорились и подписали. Потом было соглашение в области военного сотрудничества, много очень нужных соглашений подписано", – сообщил он. 

Лидер крымскотатарского народа рассказал также о своей встрече с Эрдоганом. 

"В отдельной встрече... Всегда так бывает: после официальной встречи с президентом он встречается с нами. У нас несколько своих вопросов, которые мы решаем с помощью Турции. Мы просили президента, чтобы он содействовал принятию Украины в качестве наблюдателя в Организацию исламского сотрудничества. Это очень важно, потому что потом это позволяет Украине пользоваться услугами очень мощного исламского банка. Просили о содействии также принять Украину в Тюркский совет", – сообщил Джемилев. 

По его словам, в ходе встречи с Эрдоганом представители крымскотатарского народа говорили также о строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине и о лечении крымчан в Турции.  

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Эрдоган 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом. Сегодня он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры глав двух государств длились почти на полтора часа дольше, чем планировалось изначально.

В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд. – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном – металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд, сообщала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко. В Кабмине ожидают, что подписание документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Реджеп Эрдоган, Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский, торговля, ЗСТ, ток-шоу "ГОРДОН"
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