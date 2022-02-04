"Над этим соглашением работали 16 лет". Джемилев рассказал подробности встречи Эрдогана и Зеленского

Джемилев отметил, что по итогам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана между двумя странами было подписано восемь двусторонних соглашений.

"Я думаю, что самый важный и существенный – договор о свободной экономической зоне. В результате чего товарооборот между Турцией и Украиной резко возрастет. Если сейчас где-то $7,5 млрд, то рассчитывают, что в несколько раз увеличится. Над этим соглашением работали 16 лет. Там где-то 1,5 тысячи пунктов. Наконец-то договорились и подписали. Потом было соглашение в области военного сотрудничества, много очень нужных соглашений подписано", – сообщил он.

Лидер крымскотатарского народа рассказал также о своей встрече с Эрдоганом.

"В отдельной встрече... Всегда так бывает: после официальной встречи с президентом он встречается с нами. У нас несколько своих вопросов, которые мы решаем с помощью Турции. Мы просили президента, чтобы он содействовал принятию Украины в качестве наблюдателя в Организацию исламского сотрудничества. Это очень важно, потому что потом это позволяет Украине пользоваться услугами очень мощного исламского банка. Просили о содействии также принять Украину в Тюркский совет", – сообщил Джемилев.

По его словам, в ходе встречи с Эрдоганом представители крымскотатарского народа говорили также о строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине и о лечении крымчан в Турции.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube