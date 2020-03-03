"Не боюсь брать на себя дополнительные полномочия". Кулеба прокомментировал информацию о возможном назначении главой МИД

Возможность совмещать должности министра иностранных дел и вице-премьера по евроинтеграции может стать усилением украинской дипломатии, сказал премьер по вопросам евроинтеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Все назначения произойдут или нет по результатам завтрашнего заседания, а до этого времени нет смысла спекулировать Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

3 марта вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба рассказал журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский действительно вел с ним переговоры о назначении на должность министра иностранных дел страны, сообщают "Українські новини".

Отвечая на вопрос о его возможном назначении на должность министра иностранных дел, Кулеба сказал: "Пока что нечего комментировать".

"Идет политический процесс и консультации. Давайте дождемся завтрашнего дня и на основании тех или иных решений будем комментировать назначение или неназначение. Все назначения произойдут или нет по результатам завтрашнего заседания, а до этого времени нет смысла спекулировать. Я привык делать выводы по результатам принятых или непринятых решений", – сказал он.

Кулеба отметил, что готов к исполнению новых полномочий.

"Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнять. Но еще раз подчеркиваю, что решение в руках президента и парламента", – сказал он.

Кулеба добавил, что положительно относится к возможности совмещения должности министра иностранных дел и вице-премьера по евроинтеграции.

"Если это произойдет, то, независимо от фамилии человека, который будет совмещать эти должности, это будет усилением и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции", – подчеркнул он.

2 марта “Украинская правда” сообщила о возможной отставке Вадима Пристайко с поста главы МИД. По данным издания, на внеочередном заседании Верховной Рады, назначенном на 4 марта, министром иностранных дел может быть назначен Кулеба.

Пристайко заявил, что готов к отставке.