Зеленский может встретиться с Трампом в Давосе. Главное из Telegram-каналов

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Гончарук рассердил Зеленского

Премьер-министр Алексей Гончарук “фактически утратил влияние на президента”, утверждают авторы паблика “Резидент".

“Зеленского рассердила ситуация с попыткой главы правительства нивелировать договоренности с Офисом президента, достигнутые перед его публичным демаршем с отставкой. Президент предупреждал всех, что не нужно устраивать политический шантаж, но Гончарук пошел ва-банк, что дало премьеру кратковременную отсрочку, но не вернуло расположение Зеленского”, – говорится в сообщении.

МУЛЬТИМЕДИА

Беглые украинские экс-чиновники переживают из-за смены правительства РФ

Telegram-канал “Легитимный” со ссылкой на источник в Кремле пишет, что “украинская околокремлевская тусовка из экс-топ-чиновников Украины сильно взволнована сменой правительства [РФ]”, в особенности – “возможными новыми назначениями кураторов Донбасса”.

“Все боятся потерять “роль” в политической игре по украинскому направлению и, конечно, утратить свои позиции в “распиле”, – утверждают авторы паблика.

МУЛЬТИМЕДИА

Поездка Зеленского в Оман была неудачной

Рост напряженности на Донбассе, утверждают авторы Telegram-канала “Женщина с косой”, стал следствием “неудачной “секретной” поездки [президента Украины] Владимира Зеленского и его помощника Андрея Ермака в Оман, где, по слухам, проходили торги с российской стороной”. “Торги прошли сложно, и стороны не смогли найти компромисс”, – сказано в сообщении.

МУЛЬТИМЕДИА

Скрепы Тимошенко

Бывший журналист, экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко обратил внимание, на “новый образ” лидера “Батьківщини” Юлии Тимошенко.

“У нее больше нет врагов-олигархов. Она не вспоминает про врага Россию. Забыла о [экс-президенте Украины Петре] Порошенко и слепом трасте, [беглом экс-президенте Украины Викторе] Януковиче и даже [о народном депутате от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Викторе] Медведчуке. Она теперь – носитель скреп, а ее главные враги – это грантоеды. Сама же Юлия Владимировна теперь против легализации марихуаны, против нормального рынка игровой индустрии и против однополых отношений”, – написал он.

МУЛЬТИМЕДИА

Зеленский может встретиться с Трампом

Telegram-канал “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает, что Владимир Зеленский на экономическом форуме, который сейчас проходит в швейцарском Давосе, может встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.