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Никонов: Каждый день какой-нибудь умник хочет, как Попандопуло в "Свадьбе в Малиновке": "О, жирный гусь! Давай какое-нибудь дело заведем"

Украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов считает "геморройной" жизнь состоятельного человека. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Никонов: Наша страна расслабиться тебе точно никогда не даст
Никонов: Наша страна расслабиться тебе точно никогда не даст
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не считает себя богатым человеком.

"Я считаю себя достаточно состоятельным. Богатым – нет. [Достаточно состоятельная жизнь] – геморройная, скажу тебе честно. Ты же все время в каком-то движении", – сказал бизнесмен.

По его словам, "наша страна расслабиться тебе точно никогда не даст".

"Каждый божий день ты что-нибудь открываешь – и какой-нибудь умник хочет, как Попандопуло в "Свадьбе в Малиновке": "Не обделил ли я себя?" В бинокль смотрит: "О, жирный гусь! Дай-ка мы посмотрим, что там, где и как. Или какое-нибудь дело давай заведем". Это каждый день", – объяснил Никонов.

Никонов: Если налоговый комитет сделает то, что хочет, квартиры подорожают ровно в 1,5 раза. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никонов родился в 1964 году в Ташкенте (Узбекистан) в семье военнослужащего. В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения). 

В 1999 году Никонов уехал жить в США, но спустя год вернулся в Украину. 

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие. 

С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. 

Никонов входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ, его состояние эксперты оценивают в $90 млн.

Теги: бизнес, Игорь Никонов, деньги
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