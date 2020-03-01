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Новые правила пересечения границы Украины и РФ коснутся и жителей ОРДЛО – госкомитет по оккупированным территориям

Сейчас многие жители временно оккупированного Донбасса попадают на территорию РФ через не подконтрольные правительству Украины пункты пропуска в ОРДЛО, после чего въезжают на территорию Украины через официальные пункты пропуска на государственной границе Украины с РФ. С 1 марта эта практика прекратится, заявили в Государственном комитете по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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Пограничники рассчитывают ускорить процесс прохождения паспортного контроля на границе с РФ
Пограничники рассчитывают ускорить процесс прохождения паспортного контроля на границе с РФ
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Постановление украинского правительства о пересечении государственной границы с Российской Федерацией только по паспорту для выезда за рубеж, которое вступило в силу 1 марта, коснется и жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как отметили в ведомстве, сейчас распространена практика, когда жители ОРДЛО попадают на территорию РФ через не подконтрольные правительству Украины пункты пропуска, а потом въезжают на территорию Украины через пункты пропуска на государственной границе Украины с РФ (в частности, через пункт пропуска "Меловое").

"В связи с этим информируем, что граждане Украины, которые подобным образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находятся на ней по состоянию на 1 марта 2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска на государственной границе Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с временно оккупированными территориями без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей", – подчеркивается в сообщении.

Госкомитет предлагает гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, заблаговременно позаботиться об оформлении украинского загранпаспорта или соответствующего пропуска.

Согласно постановлению Кабинета Министров №1056 от 18 декабря 2019 года, украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по загранпаспортам.

В Госпогранслужбе отметили, что нововведение увеличит скорость пограничного контроля и позволит предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении.

Теги: Россия, загранпаспорт, Украина, Кабинет Министров, граница, Меловое, ОРДЛО
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