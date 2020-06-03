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Новый посол Украины по Франции будет назначен на следующей неделе – Ермак

С 2014 года должность посла Украины во Франции занимает Олег Шамшур. Кто заменит Шамшура, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не уточнил.

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Ермак анонсировал смену посла Украины во Франции
Ермак анонсировал смену посла Украины во Франции
Фото: president.gov.ua

На следующей неделе будет назначен новый посол Украины во Франции. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом 3 июня заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса в Хмельницкой области.

"У нас наконец-то появляется новый посол во Франции, на следующей неделе", – отметил он в ответ на просьбу одной из участниц встречи помочь в налаживании контакта с посольствами Украины в ряде стран.

Сейчас должность посла Украины во Франции занимает Олег Шамшур. Он был назначен на этот пост 13 октября 2014 года пятым президентом Украины Петром Порошенко. 

В июле 2019-го Шамшура называли кандидатом на должность посла Украины в США.

Кто может возглавить диппредставительство во Франции, на данный момент неизвестно.

Теги: Украина, Франция, посольство, Олег Шамшур, Андрей Ермак, посол
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