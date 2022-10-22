Новый премьер Италии Мелони приняла присягу и заявила: "Теперь сразу за работу"

20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входили в коалицию, не приняли участия в голосовании.

Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.