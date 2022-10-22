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ПОЛИТИКА

Новый премьер Италии Мелони приняла присягу и заявила: "Теперь сразу за работу"

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Мелони первая женщина-премьер в истории Италии
Мелони – первая женщина-премьер в истории Италии
Фото: ЕРА

22 октября лидер партии Fratelli d'Italia ("Братья Италии") Джорджа Мелони приняла присягу премьер-министра Италии. Об этом сообщает Rai News.

Вместе с Мелони, первой женщиной-премьером в истории Италии, присягу приняли и члены сформированного ею правительства.

Церемония приведения к присяге проходила в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце в Риме.

Членами правительства стали члены партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия". Эти правоцентристские партии выиграли парламентские выборы и создали коалицию. Партия Мелони набрала 26%, "Лига" – 8,9%, "Вперед, Италия" – 8,3%.

После присяги Мелони показала своих министров и написала в Twitter: "Теперь сразу за работу".

Контекст:

В июле в Италии возник политический кризис. Партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Тогдашний премьер-министр Марио Драги подал в отставку, но президент не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входили в коалицию, не приняли участия в голосовании.

Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Италия, присяга, парламент, премьер-министр, церемония, Джорджа Мелони
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