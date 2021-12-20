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"Нужно в 105-й раз сажать Порошенко". Геращенко объяснила, почему Зеленский взялся за Порошенко именно сейчас

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Депутат сравнивает Зеленского с Януковичем
Депутат сравнивает Зеленского с Януковичем
Фото: eurosolidarity.org

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене и действия ГБР "очередным заказным грязным спектаклем по заказу Зеленского", а также объяснила, почему именно сейчас Порошенко выдвинули обвинения. Об этом она написала 20 декабря в Facebook.

"По нашей информации, Зеленский, которому нечем больше хвастаться народу, в новогоднем ролике планирует говорить о посадках", – написала Геращенко.

Депутат сравнила Зеленского с Януковичем, отметив, что тот своих оппонентов "задерживал на новогодние праздники или в разгар отпускного сезона".

Геращенко сообщила, что Порошенко находится в дипломатическом турне, после давно спланированных международных командировок у него будет короткий отпуск – и после этого он вернется в страну.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4606583169429460

Контекст:

Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили сегодня, 20 декабря. Адвокат пятого президента Илья Новиков говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте. 

Следствие считает, что Порошенко и другие фигуранты уголовного производства о поставках угля с оккупированных территорий поставили энергетику Украины в зависимость от России и боевиков "ЛНР" и "ДНР". Об этом 20 декабря заявил руководитель отдела Главного следственного управления ГБР Виталий Овдиенко.

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом улетел из Украины

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения. 

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Теги: Петр Порошенко, терроризм, уголь, Ирина Геращенко, энергетика, депутаты, террористы, следствие, ДНР, расследование, госизмена, обвинение, ЛНР, подозрение, уголовное производство, Европейская солидарность, ГБР, измена
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