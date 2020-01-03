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ПОЛИТИКА

Общественность требует отменить конкурс на должности заместителей главы ГБР

Общественная организация "Фундація DEJURE" заявила, что проведение конкурса на посты руководства Государственного бюро расследований проходит с нарушениями.

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Общественные организации призвали и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову не начинать работу в ведомстве с нарушения закона
Общественные организации призвали и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову не начинать работу в ведомстве с нарушения закона
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Общественность требует отменить конкурс на должности заместителей главы Государственного бюро Украины. Об этом 3 января заявила общественная организация "Фундація DEJURE".

Общественные организации отметили, что конкурс проводится с нарушениями.

"Мы призывает временного исполняющую обязанности директора ГБР Ирину Венедиктову не начинать свой путь на этой должности с нарушения закона: непрозрачный процесс отбора руководства может свидетельствовать об отсутствии политической воли к независимому и подотчетному функционированию бюро, что ставит под сомнение любые расследования, которые проводятся ГБР", – говорится в сообщении.

В заявлении организации напомнили, что о начале подачи документов в рамках конкурса было заявлено за день до старта, при том, что сообщать о проведении конкурса, согласно регламенту, необходимо не позднее, чем за 15 рабочих дней до завершения приема документов.

Представители общественности подчеркнули, что с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020-го невозможно было подать документы, не подготовив их заранее.

Заявление поддержали также ВО "Автомайдан", движение "Чесно", Центр противодействия коррупции, организация "Родина героїв Небесної сотні", Медийная инициатива за права человека, Харьковский антикоррупционный центр, благотворительный фонд "Восток-SOS", Центр общественного мониторинга и исследований и Statewatch.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.

1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с "первоочередными задачами и вызовами современности" в 2019 году.

Теги: Украина, Автомайдан, Чесно, расследование, Центр противодействия коррупции, Ирина Венедиктова, ГБР
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