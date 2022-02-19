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Обстрелы на Донбассе, возможный ответ Украины, ультиматум Путина. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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Ток-шоу Шустера проходит по пятницам
Ток-шоу Шустера проходит по пятницам
Фото: Шустер online / Facebook

18 февраля на каналах "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online прошло ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В программе обсуждали в прямом эфире обострение на Донбассеобстрелы боевиками детских садов, школ и жилых домов и возможный ответ Украины, ультиматум президента РФ Владимира Путина по поводу стремления Украины в НАТО, а также что будет, если Россия признает независимость группировок "ЛНР" и "ДНР".

Гостями программы были

  • Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность";
  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);
  • Игорь Смешко, глава партии "Сила и честь", начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005);
  • Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019–2020);
  • Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007–2009);
  • Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

В пресс-службе ток-шоу отметили, что также к участию в эфире были приглашены:

  • Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Алексей Резников, министр обороны;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
  • Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".
видео

Видео: Shuster online / YouTube
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